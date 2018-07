Anzeige

Zwingenberg.Mit dem Beginn des neuen Schuljahres startet auch die Spielerei in die neue Saison. In diesen Tagen wird das neue Programmheft an alle Mitglieder verschickt und liegt in der Ausleihe zum Mitnehmen aus. Die Ausleihe beginnt nach der Ferienpause wieder mit dem regulären Betrieb und freut sich auf alle Mitglieder, die zum Beispiel für das Wetter passende Draußenspiele suchen.

Während der Ferienzeit wurde das Spiel des Jahres 2018 gewählt. Der Gewinner „Azul“ ab sofort natürlich auch im Fundus der Spielerei zu finden und kann ausprobiert werden. Ebenso das Kinderspiel des Jahres „Funkelschatz“ sowie das Kennerspiel des Jahres „Die Quacksalber von Quedlinburg“. Wer diese und andere Spiele nicht ausleihen, aber trotzdem mit Gleichgesinnten ausprobieren möchte, der ist zum monatlichen Spieleabend der Spielerei eingeladen. Er findet wie immer am zweiten Freitag des Monats in den Räumen der Spielerei statt, also am 10. August, ab 20 Uhr.

Für Kinder aus aller Welt

Ein ähnliches Angebot für Kinder bietet die Spielerei am 14. und 28. August an. Dazu ist der Spielenachwuchs ab 16 Uhr zum „Spielen für Kinder aus aller Welt“ eingeladen.