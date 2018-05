Anzeige

Nach dem Wegzug der „Zwingenberger Zwerge“ aus der Altstadt entstand die Idee, in der Hütte gespendete Spielgeräte zu stationieren, die dort quasi rund um die Uhr entliehen werden können. Schnell mussten die ehrenamtlichen Betreuer Michaela und Joachim Jander allerdings ärgerliche Erfahrungen machen:

Nicht weggeräumt und defekt

Spielgeräte wurden nach dem Benutzen nicht wieder in die Hütte geräumt und mussten – im gesamten Stadtpark verteilt – eingesammelt werden. Und nicht weniger ärgerlich: Häufig waren die Spielzeuge dann auch noch defekt.

Appelle an die Vernunft der Entleiher oder gar die Drohung, dass die Hütte auf Dauer dichtgemacht wird, tragen nur selten Früchte beziehungsweise sind nur von kurzer Dauer. Vor wenigen Tagen musste Michaela Jander dann beim obligatorischen Hütten-Check wieder feststellen, dass viele Fahrzeuge kaputt sind: „An einem Roller fehlt der Lenker, an einem anderen Roller und einem Dreirad befinden sich keine Räder mehr, ein weiteres Dreirad hat keinen Sitz mehr. Da fehlen mir echt die Worte. Und ich bin mir sicher: Das waren sicherlich keine kleinen Kinder.“

Mittlerweile hat sich auch die Zwingenberger Stadtverwaltung eingeschaltet und an der Hütte einen schriftlichen Appell an die Benutzer angebracht: „Ehrenamtlich betreut eine Zwingenberger Familie diese Hütte und das darin bereitgestellte Spielzeug mit großer Hingabe. Leider lassen viele Nutzer es am nötigen Respekt für diese Leistung mangeln. Manches Spielzeug wird mutwillig kaputtgemacht und muss aufwendig repariert werden. Ordentlich einsortierte Sachen werden nach Benutzung achtlos in die Hütte geworfen. Wir finden das schade und wünschen uns im Sinne der Kinder mehr Achtsamkeit von allen Nutzern.“ mik

