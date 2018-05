Anzeige

Rodau.Die Rodauer Conny und Martin Giebeler rufen zur Teilnahme an einem vom Kinderhilfswerk „World Vision“ initiierten Sponsorenlauf auf, der das Leben von Kindern in schwierigen Lebenslagen verändern soll. In einem von der „Rorrer Babbelstubb“ – der Dachorganisation der Rodauer Vereine – verteilten Aufruf heißt es:

„Am Samstag (19.), 15 Uhr, machen wir uns auf den Weg: Wir wollen sechs Kilometer laufen, um für Kinder in der Dritten Welt die Trinkwasserversorgung zu verbessern. Wir treffen uns um 15 Uhr in Rodau, Gartenstraße 33, und starten gemeinsam auf eine von uns geplante Rundstrecke durch Rodau und am Niederwaldsee vorbei. Jeder kann wahlweise wandern, walken oder joggen. Am Ende treffen wir uns in unserem Garten zu einem gemeinsamen Picknick, bei dem jeder für sich selbst etwas mitbringt. Der Lauf findet bei jedem Wetter statt.

Für jeden zurückgelegten Kilometer kann und darf gespendet werden – von euch selbst oder von Sponsoren, die jeder für sich sucht: Großeltern, Paten, Chef, Kollegen, Nachbarn . . . Die Höhe – sozusagen die Kilometer-Pauschale – legt jeder Läufer mit seinem Sponsor fest. Das Geld wird von uns eingesammelt und an World Vision weitergereicht. Idealerweise steht euer Sponsor an der Strecke, feuert an und spendet direkt danach im Ziel. Alternativ kann das Geld auch überwiesen werden.“