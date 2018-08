Anzeige

Rodau.Dass der Sportclub Rodau 1972 e.V. schon lange nicht mehr nur für seine Fußballmannschaften bekannt ist, das demonstrierte der SC jetzt am Sonntag. Beim alljährlichen Sommerfest lud der Verein alle Mitglieder und Interessenten zu einem bunten und sportlichen Programm ein.

Getreu dem Ziel „Jeder Rodauer soll bei uns ein passendes Angebot finden“ bot jede Abteilung des SC eine Demonstration ihres Könnens in Form einer unterhaltsamen Vorführung. Auftritte der Gymnastikgruppe 60plus, der Kindersportgruppe und der Karategruppen der Kinder und Erwachsenen begeisterten das Publikum. Darüber hinaus maßen sich Alt und Jung in einem kurzen, aber spannenden Fußballspiel. Doch die Besucher durften nicht nur zuschauen: Beim Mitmachprogramm der Zumba-Gruppe kamen alle in Sachen Bewegung auf ihre Kosten. Und auch die kleinsten Besucher kamen nicht zu kurz: Mit einer Hüpfburg und verschiedenen Aktivitäten wie Diabolo, einer Torwand sorgte der Verein für Spiel und ganz viel Spaß für die zahlreichen anwesenden Kinder. Überdies konnte der benachbarte Bewegungsparcours „Speck-weg-Eck“ genutzt werden.

Neben dem Rahmenprogramm, durch welches die Vereinsmitglieder Ute Müller und Jan Gellert führten, bildeten die Ehrungen einiger Vereinsmitglieder einen weiteren Höhepunkt des Nachmittags. Durch den Vorsitzenden Dr. Christian Müller wurden folgende Personen jeweils mit einer Urkunde und einer Flasche Sekt für ihre 25-jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt: Kerstin Münster, Inge Schmidt, Ingrid Hartmann, Gudrun Sauer, Petra Simons-Seibel und Josef Galler. Des Weiteren wurde Manfred Brücher für seine 40-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Weiterer Dank ging an Jörg Ruhland und Bernd Müller für ihr Engagement in den Fußballmannschaften sowie an Matthias Schweickert und Manfred Brücher für ihr Engagement im Wirtschaftsbetrieb bei Spielen, Festen und Ähnlichem. Abschließend lud der Verein zum Heimspiel der Ersten Mannschaft gegen Olympia Lampertheim ein, um bei guter Laune das diesjährige Sommerfest gemeinsam ausklingen zu lassen. safe