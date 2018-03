Sportplatz wird am 9. Juni eingeweiht

Anzeige

Verlegt wurde der CVJM-Termin mit Blick auf die offizielle Eröffnung des modernisierten Zwingenberger Sportplatzes, die auf den 9. Juni, Samstag, terminiert ist, wie Rathauschef Habich für die Stadt und die beteiligten Sportvereine mitteilte. Der Startschuss fällt um 12 Uhr.

Der nächste Stammtisch der Vereinsvertreter soll am 15. Juni, Freitag, ab 19 Uhr beim Sportverein Eintracht in dessen Gaststätte am Sportplatz stattfinden. Dazu lud Marcus Becker im Namen der Fußballer ein.

Stefan Rechner rührte im Auftrag des Verschönerungsvereins Rodau die Werbetrommel für die Rorrer Kerb, die vom 26. bis zum 29. Oktober zelebriert wird.

Treffpunkt „Café Z“

Vereinesprecherin Marita Egner wies im Namen des Arbeitskreises Asyl auf den Treffpunkt „Café Z“ hin (wir haben berichtet). Immer donnerstags von 15.30 bis 17.30 Uhr laden die Initiatoren ins Alte Amtsgericht (Obertor 1) zu Getränken und Kuchen – manchmal auch zu besonderen Programmen – ein, um Begegnungen zwischen Menschen zu ermöglich. Zum Beispiel von Geflüchteten und „Einheimischen“. Jeder könne das „Café Z“ „unbefangen besuchen“, die Treffen dienten vor allem dem Zweck, „sich ein bisschen besser zu verstehen“. mik

