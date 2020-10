Sportverein würdigt treue Mitglieder

Zwingenberg.Die Jahreshauptversammlung des Zwingenberger Sportvereins Eintracht bildete auch den Rahmen für die Ehrung treuer Mitstreiter. Wilhelm Usnerus (M.) war allerdings das einzige Mitglied, das am Freitagabend in der Melibokushalle seine Auszeichnung persönlich entgegennahm: Er wurde vom scheidenden Präsidenten Gustav Uwe Brücher (r.) und Vize-Präsidenten Philipp Schellhaas (l.) für 40-jährige Treue mit einer Ehrennadel in Gold ausgezeichnet sowie einem Weinpaket beschenkt. Die weiteren Ehrungen werden nachgereicht, es handelt sich um Andreas Jeblick (25 Jahre), Sven Jander (25 Jahre), Uwe Wagner (40 Jahre), Manfred Ahlheim (40 Jahre), Andreas Wörl (40 Jahre), Reiner Schellhaas (40 Jahre), Jürgen Wörl (40 Jahre), Peter Jander (50 Jahre) sowie Hans-Henning Büchler (60 Jahre). / mik

