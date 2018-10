Zwingenberg.Wie an jedem zweiten und vierten Dienstag im Monat findet auch am 23. Oktober die Sprechstunde der Seniorenberatung Zwingenberg, statt. Sozialpädagogin Cornelia Weber lädt dazu von 14 bis 16 Uhr ins Alten Amtsgericht (Obergasse 1) in Zwingenberg ein. Die Beratung ist ein Angebot des Diakonischen Werks Bergstraße. Bürger ab 60 Jahren und deren Angehörige sind dazu eingeladen, Fragen rund ums Alter zu stellen. Frau Weber gibt ihnen Auskunft über Leistungen der Pflegeversicherung, den Umgang mit Demenz, die mögliche Entlastung pflegender Angehöriger, finanzielle Unterstützung sowie Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen. Die Beratung ist kostenlos. Die Sozialpädagogin ist außerhalb der Seniorenberatung auch per Telefon unter folgender Nummer erreichbar: 06251/107226. Cornelia Weber ist auch zu Hausbesuchen bereit. nj

