Stadt fördert vier Vereine mit 7676 Euro

Der Verein Theater Mobile erhält in diesem Jahr den größten Zuschuss der Stadt aus Vereinsfördermitteln: An den Kosten von 15 147 Euro für eine neue Vorhanganlage beteiligt die Kommune sich mit 4544 Euro aus Steuermitteln. Unser Bild entstand im vergangenen Jahr bei den Proben zur Eigenproduktion „Giacomo Casanova – Was für ein Leben!“.