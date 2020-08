Stadt hat sich für „Lebendige Zentren“ beworben

Zwingenberg.Die Stadt Zwingenberg hat sich um die Aufnahme in das Förderprogramm „Lebendige Zentren in kleinen Städten und Gemeinden“ beworben, das vom Bund und den Ländern gemeinsam ausgeschrieben wurde. Einer entsprechenden Initiative des Magistrats hat die Stadtverordnetenversammlung mehrheitlich zugestimmt, jetzt wartet man im ältesten Bergstraßenstädtchen auf den Zuschlag – und in den nächsten zehn

...