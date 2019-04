Stadt startet Spendenaufruf nach Hausbrand

ZWINGENBERG.Am vergangenen Montag kam es in Zwingenberg in der Straße Lange Hart – wie berichtet – zu einem verheerenden Hausbrand. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Brandexperten des Kommissariats 10 aus Heppenheim haben am vergangenen Donnerstag gemeinsam mit einem Sachverständigen die Brandstelle begutachtet, teilte das Polizeipräsidium Südhessen mit. Ergebnis der Untersuchungen: Das Wohnhaus ist komplett ausgebrannt, außerdem das Familienauto, das unter dem Carport abgestellt war. Darüber hinaus sind zwei benachbarte Wohnhäuser und zwei weitere Fahrzeuge durch das Feuer beschädigt worden.

Schaden von 800 000 Euro

Brandursächlich dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt am geparkten Familienauto gewesen sein, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Ermittler gehen von einer Gesamtschadenshöhe von mindestens 800 000 Euro aus.

Mit dem Großbrand des Wohnhauses hat die dort wohnende Familie ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Die Familie konnte sich buchstäblich in letzter Minute aus dem brennenden Gebäude retten und nur noch das mitnehmen, was sie gerade am Leib trugen. Alle Einrichtungsgegenstände, Bekleidung, Hausrat und persönliche Sachen sind den Flammen zum Opfer gefallen. Aufgrund der hohen Nachfrage aus der Bevölkerung hat die Stadtverwaltung Zwingenberg ein Spendenkonto eingerichtet, um die Familie in ihrer schweren Situation mit einer finanziellen Zuwendung zu unterstützen. Die empfangenen Spenden werden in voller Höhe an die Familie weitergeleitet.

Die Stadt Zwingenberg bedankt sich bei allen, die in der Brandnacht halfen. Insbesondere bei den Freiwilligen Feuerwehren Zwingenberg und Rodau, die von Kräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Bensheim, Heppenheim, Alsbach, Hähnlein, Bickenbach, Bürstadt-Bobstadt unterstützt wurden.

Ebenfalls im Einsatz waren das Technische Hilfswerk (THW) Bensheim sowie die Ortsgruppen des Roten Kreuzes aus Zwingenberg und Alsbach. Auch beim KID Bergstraße sowie bei allen, die in den folgenden Stunden ihre Hilfe angeboten haben und weiterhin anbieten, bedankt sich die Stadt im Namen der Brandopfer.

Ebenfalls werden Spendendosen in der Apotheke Herms sowie bei den Abendmärkten im Zwingenberger Rathaushof aufgestellt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.04.2019