Stadt und soziale Gemeinschaft

Zwingenberg.Die Kulturstiftung für die Bergstraße, die sich seit Jahren um die Förderung der Baukultur im gleichsam namensgebenden Landstrich bemüht, lädt zu einer weiteren Veranstaltungsreihe ein, die den Titel „Baukultur im öffentlichen Raum“ trägt. Nach dem Auftakt-Vortrag des Lichtkünstlers Professor Micha Kuball (Düsseldorf) unlängst in Lorsch über „Ideen zu lichtbezogenen Interventionen im öffentlichen Raum“ schließt sich am 21. Februar, Donnerstag, die Fortsetzung der Reihe an.

Ab 19 Uhr spricht die habilitierte Politikwissenschaftlerin Dr. Sybille Münch (Leuphana-Universität Lüneburg) im Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ in Zwingenberg über „Stadt und sozialer Zusammenhalt“. Frau Münch lehrt am Zentrum für Demokratieforschung des Instituts für Politikwissenschaften und wird mit Blick auf den klassischen öffentlichen Raum, die Mitte, also im Raum der Straßen, Gassen und Plätze, Grünanlagen und ortsbildprägenden Bauwerke nach der zeitgenössischen Rolle und Bedeutung vom „Bild der Stadt“ fragen.

Das Bild der Landschaft

Den Abschluss bildet Professor Wolfgang Christ (Heidelberg) mit einem Vortrag zum Thema „Landschaft: das Bild der Bergstraße an der Schwelle zum digitalen Zeitalter“. Das Bild der Landschaft ist für die Bergstraße trotz zunehmender Verstädterung immer noch konstitutiv. Eine schöne Landschaft ist heute mehr, als die nostalgisch anmutende Charakterisierung einer Gegend.

Angesichts der geplanten ICE-Strecke Frankfurt-Mannheim, der fortschreitenden Industrialisierung der Landwirtschaft und den ebenfalls wachsenden Bedürfnissen nach intakter Natur als Ausgleichsmedium im Zeitalter der Digitalisierung wird das Bild der Landschaft zu einem alles umfassenden Moment in unserer Beziehung zum gebauten Raum. „Kulturlandschaft und Baukultur sind zwei Seiten einer Medaille“, sagt Wolfgang Christ. Sein Referat findet am 13. März, Mittwoch, ab 19 Uhr in Alsbach-Hähnleins Bürgerhaus Sonne statt. red

