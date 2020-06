Stadt will nicht leer ausgehen

Zwingenberg.Der Magistrat der Stadt Zwingenberg bleibt einstweilen bei seinem Beschluss, die Beiträge für die Kinderbetreuung nicht von den Bankkonten der Erziehenden abzubuchen. Dass die Eltern zurzeit finanziell nicht belastet werden, das ist die Folge des Coronavirus-bedingten Betretungsverbots der Kinderbetreuungseinrichtungen:

Weil in den vergangenen Wochen – außer einer Notbetreuung für die Mädchen und Jungen von „systemrelevanten“ Eltern – keine Leistung erbracht werden konnte, wurden von der Stadt für ihre Einrichtungen im März rund 4000 Euro Elternbeiträge und im April rund 7000 Euro nicht eingezogen. In dieser Woche beginnt der Kita-Betrieb zwar wieder (wir haben berichtet), aber die Betreuung ist nach wie vor mit erheblichen Einschränkungen verbunden, so dass die Stadträte unter Vorsitz von Bürgermeister Holger Habich beschlossen haben, weiterhin keine Elternbeiträge abzubuchen – „das bedeutet jedoch nicht, dass die Stadt sich ihrer Ansprüche auf das Geld entledigt hat“, erläutert Rathauschef Habich die Haltung des Magistrats.

Der will nämlich vermeiden, dass die Stadt leer ausgeht, sollten Bund oder Land die Entscheidung treffen, dass sie den Kommunen den Beitragsausfall ersetzen. Habe man dann als Kommune vorschnell den Verzicht auf die Elternbeiträge erklärt, „dann heißt es hinterher von Bund oder Land: Was wollt ihr denn, ihr habt doch ohnehin schon darauf verzichtet“.

Das letzte Wort hat überdies die Stadtverordnetenversammlung als höchstes Beschlussgremium der Kommune, nur sie könnte den Beschluss fassen, auf die Elternbeiträge ganz und gar zu verzichten:

„Der Magistrat wird dem Parlament aber empfehlen, den Anspruch der Kommune auf das Geld formalrechtlich zunächst nicht außer Kraft zu setzen“. mik

