Stadtbücherei ist ab sofort wieder geöffnet

Zwingenberg.Die Stadtbücherei Zwingenberg ist nach der durch die Coronavirus-Pandemie bedingten Schließung jetzt wieder für den Publikumsbetrieb geöffnet. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervor. Um das Risiko einer Ansteckung und in der Folge einer Covid-19-Erkrankung zu reduzieren, müssen einige Verhaltensregeln beachtet werden:

Erst ab der vierten Klasse alleine

Es dürfen sich maximal acht Kunden gleichzeitig in der kommunalen Bibliothek aufhalten. Aus diesem Grund ist eine längere Verweildauer zum Lesen oder Vorlesen nicht möglich.

Kinder, die nicht mindestens in die vierte Klasse gehen, dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen in die Bücherei.

Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen ist sowohl von Mitarbeiter und Besuchern in der Bücherei als auch von den eventuell vor der Bücherei Wartenden einzuhalten.

Am Eingang steht Händedesinfektionsmittel bereit, das Tragen von Mund-Nase-Masken wird dringend empfohlen.

Eine Benutzung der Besuchertoiletten ist aktuell nicht möglich.

In der Pressemitteilung heißt es weiter: „Wir hoffen unsere Kunden trotz der Einschränkungen wieder in der Bücherei begrüßen zu können.“ Die Öffnungszeiten im Überblick: dienstags von 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 12 Uhr, donnerstags von 15 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 11 Uhr für Angehörige von Risikogruppen beziehungsweise Menschen ab dem 60. Lebensjahr sowie anschließend von 11 bis 12 Uhr für alle anderen Kunden. Geöffnet ist die Stadtbücherei auch an jedem ersten Samstag eines Monats von 10 bis 12 Uhr. Dienstag ist der besucherreichste Öffnungstag, das Bücherei-Team empfiehlt daher, auf die anderen Tage auszuweichen.

Onleihe rund um die Uhr möglich

Medien ausleihen können Interessierte aber nach wie vor – und das nicht nur in Krisenzeiten – auch in der digitalen Verbundbibliothek „Onleihe-Verbund-Hessen“, der auch Zwingenberg angeschlossen ist. Dort sind Tausende von digitalen Romanen, Sachbüchern, Kinderbüchern, Hörbüchern, Zeitungen und Zeitschriften zugänglich. Um ein Medium ausleihen zu können, benötigen Nutzer lediglich einen gültigen Bibliotheksausweis und einen Internetzugang.

Telefonisch ist das Bücherei-Team unter der Rufnummer: 06251/788292 erreichbar, per E-Mail: buecherei@zwingenberg.de kann ebenfalls Kontakt hergestellt werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 23.04.2020