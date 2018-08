Stadtführung mit Umtrunk und Imbiss

Zwingenberg.Die Ortsgruppe Zwingenberg im Sozialverband VdK Hessen-Thüringen lädt für den 25. August, Samstag, zu einer Stadtführung durch das älteste Bergstraßenstädtchen ein. Wie Vorsitzende Rosemarie Brumby schreibt, ist der Löwenplatz um 15 Uhr der Treffpunkt zum Abmarsch.

Die Einladung richtet sich nicht nur an die Mitglieder des Sozialverbandes, sondern ausdrücklich auch an weitere Interessierte. Ehrenstadtrat Hanns Werner, der Bürger und Gäste immer wieder einmal als Nachtwächter durch die Stadt führt, ist an diesem Nachmittag der fachkundige Stadtführer. Eine kleine Pause in Verbindung mit einem Umtrunk und einem Imbiss ist eingeplant.

Anmeldungen unter Angabe der Personenzahl nimmt Rosemarie Brumby unter Telefonnummer: 06251/982503 sowie per E-Mail: rosemarie.brumby@vdk.de noch bis zum 23. August, Donnerstag, entgegen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.08.2018