Stadtgang und Friedhofsbesuch sind abgesagt

Zwingenberg.Am Sonntag, 23. August, stand eine Führung über den Alsbacher Judenfriedhof auf dem Jahresprogramm des Arbeitskreises Zwingenberger Synagoge. Doch wegen der Coronavirus-Pandemie hat der Verein beschlossen, die nächste Führung erst im kommenden Jahr anzubieten.

Dann wird Fritz Kilthau, Vorsitzender des Vereins, wieder viele Details zur Geschichte des Friedhofs, zu den Gräbern, Grabsteinen und ihren Symbolen und den jüdischen Beerdigungsriten erklären. Weitere Stationen des Rundgangs werden der Gedenkstein für den berühmten Rabbi Samuel Bacharach und die Gedenktafel zur Erinnerung an die Friedhofsschändung während der Reichspogromnacht 1938 durch die Nationalsozialisten sein.

Zu den letzten auf dem Alsbacher Judenfriedhof beerdigten Juden gehören der Bankier Julius Bauer und seine Frau Hedwig aus Bensheim, deren Gräber zum Abschluss der Führung aufgesucht werden. Fritz Kilthau hat ihre Lebensgeschichte in der Broschüre „Menschengesichter – Die jüdische Bensheimer Familie Bauer“ niedergeschrieben.

Auf den Spuren des NS

Wegen der Corona-Pandemie wird auch der für den 19. September, Samstag, geplante Stadtgang auf den Spuren des Nationalsozialismus in Zwingenberg ins Jahr 2021 verlegt. Dann werden Ulrike Jaspers-Kühnhold, zweite Vorsitzende des Vereins, sowie Fritz Kilthau, Autor des Buches „Mitten unter uns – Zwingenberg von 1933 bis 1945“ von der Verfolgung, Migration und Ermordung von Zwingenberger Juden sowie über die Gewalttätigkeiten und Prozesse gegen Mitglieder der örtlichen Arbeiterparteien KPD und SPD berichten.

Weitere Themen werden die Aktionen gegen Anhänger der Ernsten Bibelforscher (Zeugen Jehovas) in Zwingenberg sowie die Auseinandersetzungen der Nationalsozialisten mit Vertretern der hiesigen Kirchen sein.

Kriegsende-Vortrag soll stattfinden

Der Verein hofft, dass der Bildvortrag „Kriegsende März 1945 in Zwingenberg an der Bergstraße und Umgebung“ am 29. Oktober, Donnerstag, 19 Uhr, im Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ stattfinden kann. Grundlage für den Vortrag ist die von Fritz Kilthau verfasste gleichnamige Broschüre, die im März dieses Jahres publiziert wurde (wir haben ausführlich berichtet) und die über die Webseite des Vereins bestellt werden kann.

Nach dem Vortrag findet die öffentliche Jahreshauptversammlung des Vereins „Arbeitskreis Zwingenberger Synagoge“ statt.

Informationen zu diesen und weiteren geplanten Veranstaltungen findet man auf der Webseite des Arbeitskreises Zwingenberger Synagoge. red

Info: www.arbeitskreis- zwingenberger-synagoge.de

