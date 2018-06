Anzeige

Zwingenberg.Der Bensheimer Veranstalter Harry Hegenbarth und sein „Showmaker Entertainment“-Team laden gemeinsam mit der Stadt Zwingenberg zum 10. Stadtparkustik-Festival ein. Veranstaltungsort ist von Mittwoch (13.) bis einschließlich Sonntag (17.) der südliche Teil des Stadtparks zwischen Neugasse und Arresthausgasse. Der Startschuss fällt am Mittwoch mit einem Kinder-Varieté (15 bis 15.45 Uhr), der Schlusspunkt wird dann am Sonntag mit Public Viewing im Rahmen der Fußball-WM gesetzt (17 bis 18.45 Uhr), daran schließt sich ein Konzert der Band „Sam’s Living Room“ an. Der Eintritt ist an allen Tagen kostenfrei, allerdings gilt:

Getränke holen sich die Besucher bitteschön an den Ständen vor Ort und zahlen für den Erwerb des „Kulturbechers“ einmalig vier Euro. Harry Hegenbarth: „So trägt jeder Besucher etwas zum Gelingen des Stadtparkustik-Festivals bei.“ Zuwiderhandlungen werden übrigens streng „bestraft“: „Bei Missachtung kann es zu spontanen und gezielten musikalischen Angriffen von der Bühne aus kommen.“

Auf eben dieser Bühne gastieren am Mittwoch, dem Eröffnungstag, neben dem genannten Kinder-Varieté auch die Clownshow Pixelmix mit Picc (16 bis 16.45 Uhr) sowie die Bands „Der Ramschladen“ (17 bis 18 Uhr), „Big Round City Band“ (18.30 bis 19.30 Uhr), „Rivers“ (20 bis 21 Uhr) sowie „DNS Unplugged“ (21.30 bis Ende).