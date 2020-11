Stadtverordnete tagen heute Abend

Zwingenberg.Die Mitglieder der Zwingenberger Stadtverordnetenversammlung tagen am heutigen Donnerstag, 12. November, ab 19 Uhr in der Melibokushalle. Auf der Tagesordnung von Stadtverordnetenvorsteherin Birgit Heitland und ihren Kommunalpolitikerkollegen steht zunächst die Beratung und Beschlussfassung über einen Antrag der GUD-Fraktion, die einen Bestandsschutz für die Kleingartenanlage „In der Tagweide“ auf die Agenda gesetzt hat. Wie der Bergsträßer Anzeiger in dieser Woche berichtet hat, gibt es Pläne, das Areal künftig als Gewerbegebiet zu nutzen.

Therapiezentrum und Feldwege

Überdies auf der Tagesordnung steht die Bauleitplanung „Tagweide Süd“ in Rodau, mit der der Bau eines Therapiezentrums inklusive Wohnnutzung ermöglicht werden soll (wir haben berichtet) sowie der Erlass einer Feldwegesatzung. Nicht mehr beraten, sondern nur noch abgestimmt wird über zwei Änderungen der Wasserversorgungssatzung, dabei geht es Preisanpassungen in Folge der Corona-bedingten Mehrwertsteuersenkung.

Nur Kenntnis genommen wird von der Festsetzung der Kompensationsleistung für den Corona-bedingten Ausfall von Gewerbesteuer (wir haben berichtet). mik

