Stadtverordnetenversammlung wegen Corona abgesagt

Zwingenberg.Die Sitzung des Ortsbeirats Rodau fand wegen eines Mangels an relevanten Tagesordnungspunkten nicht statt, der Haupt- und Finanzausschuss wurde ebenfalls abgesagt – und der Sozial-, Kultur- und Sportausschuss musste wegen des Fehlens einer Referentin zum Thema Bewegungs-Kita entfallen. Jetzt steht fest, dass auch die auf den 2. April terminierte Stadtverordnetenversammlung nicht stattfinden wird. Stadtverordnetenvorsteherin Birgit Heitland erklärt dazu:

„Einerseits müssen wir uns als lokale Politiker unserer Verantwortung stellen – das heißt: die Belange der Stadt zu gestalten –, andererseits haben wir auch eine soziale Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Und das bedeutet, dass wir uns mit allen Kräften bemühen, die weitere Ausbreitung der durch den Coronavirus verursachten Erkrankungen zu verlangsamen, damit das Gesundheitssystem nicht kollabiert.“

Zur Sicherheit und Gesundheit aller Akteure sagt Frau Heitland im Einvernehmen mit Bürgermeister Holger Habich auch die Sitzung des Ältestenrates ab, die heute Abend stattfinden und der Vorbereitung der Parlamentssitzung dienen sollte.

Da gegenwärtig keine Beschlüsse anstehen, „die dringlich wären oder rechtlich zwingende Auswirkungen hätten“, geht Frau Heitland in einem Schreiben an die Mandatsträger davon aus, dass dies eine Entscheidung „in Ihrem Sinne ist“.

Unser Bild zeigt die Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, der in dieser Sitzungsrunde als einziges Gremium tagte. Dazu wurden im Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ zur Reduzierung des Infektionsrisikos Einzeltische aufgestellt, an denen die Politiker und ein Referent Platz nahmen. Von jeder Fraktion war auch nur die Anzahl von Mandatsträgern erschienen, die der Zahl der Ausschusssitze entspricht, die die jeweilige Fraktion in den Ausschüssen besitzt. Über die erörterten Themen werden wir noch berichten. / mik

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.03.2020