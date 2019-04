Stahl-Werke noch zwei Mal zu sehen

Zwingenberg.Die vor fast zwei Wochen eröffnete Ausstellung mit Werken des verstorbenen Zwingenberger Künstlers Erich Stahl wurde schon von sehr vielen Interessierten besucht, der Zuspruch bei der Vernissage war überwältigend (wir haben berichtet).

Am Samstag und Sonntag

Am Samstag, 13. April, von 14 bis 17 Uhr, sowie am Sonntag, 14. April, von 11 bis 17 Uhr, besteht noch die Chance, in der Remise beim Alten Amtsgericht (Obertor 1) in Zwingenberg die Ausstellung mit dem Titel „Mystik, Menschliches, Visionen“ zu besichtigen.

Veranstalter ist der Verein Förderkreis Kunst und Kultur Zwingenberg, der gemeinsam mit der Witwe Margret Stahl und Sohn Branko Stahl die Ausstellung zusammengestellt und dabei verschiedene Schaffensphasen des Kupferstechers, Malers und Grafikers Erich Stahl berücksichtigt hat. ele

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 09.04.2019