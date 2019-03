Stahl-Werkschau ab Donnerstag

Zwingenberg.Der Kupferstecher, Maler und Grafiker Erich Stahl starb am 10. Februar 2018 im Alter von 86 Jahren. Jetzt erinnert der Förderkreis Kunst und Kultur Zwingenberg mit einer Werkschau an den herausragenden Künstler. Die Vernissage findet am Donnerstag, 28. März, ab 19 Uhr in der Remise beim Alten Amtsgericht (Obertor 1) in Zwingenberg statt.

In Zusammenarbeit mit seiner Witwe Margret Stahl und Sohn Branko Stahl hat der Förderkreis einen beispielhaften Einblick in das umfangreiche und vielschichtige Werk des Künstlers konzipiert. Unter dem Titel „Mystik, Menschliches, Visionen“ sind ausgewählte Arbeiten vereint, die Stahls prägnanten Stil und hohen künstlerischen wie thematischen Anspruch spiegeln.

Die Ausstellung ist nach der Vernissage bis zum 14. April jeweils samstags von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. / tr

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.03.2019