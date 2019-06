Stammzellenspender für krebskranke Lara gesucht

Zwingenberg.Die zweijährige Lara Infuso hat Blutkrebs. Eine Stammzellspende ist ihre einzige Überlebenschance. Das Schicksal des kleinen Mädchens aus Auerbach ist kein Einzelfall, heißt es in einer Pressemitteilung der DKMS: Alle 15 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs, darunter viele Kinder und Jugendliche.

Auch Geldspenden helfen

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich am 14. Juli, Sonntag, von 12 bis 17 Uhr im Feuergerätewehrhaus Zwingenberg (Gießer Weg 12) als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen. Auch Geldspenden werden dringend benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft allein für die Registrierung eines jeden neuen Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen.

Lara, Enkelkind der Zwingenberger Eheleute Roswitha und Peter Thaler, muss in ihrem jungen Leben schon kämpfen wie eine Große. Vor wenigen Wochen wurde bei ihr Blutkrebs diagnostiziert. Seitdem sind Krankenhausaufenthalte und aggressive Chemotherapien die Regel. Doch Lara ist ein tapferes Mädchen. Trotz aller Strapazen des Klinikalltags behält sie immer ihr Lächeln im Gesicht und freut sich über kleine Fortschritte. Vor kurzem konnte sie wieder selbstständig laufen, was vor ein paar Tagen noch unmöglich war.

Schlimme Ungewissheit

Eigentlich freuten sich die jungen Eltern auf ein unbeschwertes Familienglück zu viert am Wohnort Auerbach. Denn in der vergangenen Woche hat Lara eine kleine Schwester bekommen, die sie wenigstens kurz kennenlernen durfte. „Am schlimmsten ist die Hilflosigkeit und Ungewissheit, ob Lara den Kampf gegen den Krebs gewinnt und geheilt werden kann“, erklären ihre Eltern. Die Familie wünscht sich nichts sehnlicher, als ein ganz normales und glückliches Leben mit zwei gesunden Kindern zu führen.

Die einzige Chance für Lara ist nun eine Stammzellspende. Das heißt, sie kann nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu den gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. So geht es auch vielen anderen Betroffenen, doch jeder zehnte Patient findet nach wie vor keinen passenden Spender.

Alle Hebel in Bewegung

„Deshalb ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen. Denn nur dann können sie als Lebensretter gefunden werden“, weiß ihre Mutter Melanie. Um Lara und allen anderen Patienten zu helfen, setzen ihre Familie und Freunde alle Hebel in Bewegung: Gemeinsam mit der DKMS organisieren sie die Registrierungsaktion in Zwingenberg.

Zu den Mitstreitern vor Ort gehört auch das Team Bensheim der „Tour der Hoffnung“, die sich für krebs- und schwerstkranke Kinder engagieren. Wie Jürgen Pfliegensdörfer mitteilt, wollen er und seine Mitstreiter ihr Netzwerk nutzen, um möglichst viele Menschen zur Teilnahme an der Registrierungsaktion n zu animieren. Man denke sogar über eine Parallelaktion im Rahmen des Bachgassenfestes Auerbach, das müsse jedoch noch mit der DKMS abgestimmt werden. Fest stehe jedoch: Auch die Tour-der-Hoffnung-Partner in Österreich – die Initiative „Geben für Leben“ – und in Italien – „Peter Pan“ – werden aufgerufen,Registrierungsaktion zu starten. Zum Netzwerk des Teams Bensheim gehören auch die Handballerinnen der Flames, die kräftig die Werbetrommel rühren sollen. Auch finanziell wolle sich das Team Bensheim engagieren: Das Thema „Lara will leben!“ steht auf der Tagesordnung der nächsten Vorstandssitzung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.06.2019