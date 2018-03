Anzeige

Zwingenberg.Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) Zwingenberg lädt wieder zum „Star-Treff“ ein. Im Mittelpunkt stehen das gemeinsame Basteln und Spielen, überdies wird gesungen und es gibt spannende Geschichten zu hören.

Das Angebot der christlichen Jugendgruppe richtet sich an Mädchen und Jungen im Grundschulalter. Veranstaltungsort ist an verschiedenen Samstagen von 10 bis 12.30 Uhr das Evangelische Gemeindehaus (Darmstädter Straße 22). Die nächsten Termine im Überblick: 17. März Spiel und Sport in der Melibokushalle, 21. April, 5. Mai CVJM-Kreisfest in Michelstadt, 2. Juni.

Für den „Star-Treff“ als Kontaktpersonen zuständig sind Andrea Keil (Telefon: 06251/788155) sowie Charlotta Eichheimer (Telefon: 0176/72383401). red