Starker Rücken und flacher Bauch

Zwingenberg.Der Turn- und Sportverein (TuS) Zwingenberg weist auf ein neues Angebot mit dem Kurstitel „Antara“ hin. Dabei handelt es sich nach Angaben von Sandra Gerhard um ein Bewegungskonzept, das zu einem kräftigen Rücken, zu einem flachen Bauch und zu einer starken Mitte führen soll: „Also zu den Grundlagen für einen attraktiven, leistungsstarken und belastbaren Körper.“

Im Mittelpunkt des Trainings in Form von „ritualisierte Bewegungsabfolgen“ steht das sogenannte „Core-System“, also die tiefste Muskelschicht des Rumpfes: „Das Core-System ist verantwortlich für die Stabilität und den Schutz des Rückens, für die Bauchform, für die Kraft des Beckenbodens und für eine funktionelle Atmung. Durch eine Abfolge von ruhigen und funktionellen Übungen optimiert Antara zuerst das Core-System, um auf diesem gezielt Kraft und Beweglichkeit zu verbessern.“

Den Besuch des „Antara“-Trainings empfiehlt Sandra Gerhard all denjenigen, „die Freude an einem intensiven, präzisen und ruhigen Workout haben“. Wer zu seinem Sitzalltag ein haltungsverbesserndes, rückengesundes Training machen will oder wer zu seiner individuellen sportlichen Betätigung ein stabilisierendes Ergänzungstraining sucht, der sei richtig.

Der Kurs geht über acht Termine, Kursbeginn ist der 17. Januar, Freitag, 9.45 Uhr. Die Teilnahme kostet 20 Eurofür Mitglieder und 40 Euro für Nicht-Mitglieder. Mitzubringen ist lediglich ein Handtuch. Anmeldungen auf der Webseite.. red

