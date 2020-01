Start für neue Kommunalpolizei

Bergstraße.Im vergangenen September haben die Gemeindevertretungen von Alsbach-Hähnlein, Bickenbach und Seeheim-Jugenheim wie berichtet beschlossen, einen gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk zu gründen.

Am 2. Januar hat jetzt die „Kommunalpolizei Nördliche Bergstraße“, so der Name, ihren Betrieb aufgenommen. Ziel ist es, nicht nur den ruhenden und den fließenden Verkehr zu überwachen, sondern mit den erweiterten Dienstzeiten die Themen Sicherheit und Ordnung verstärkt in den Blick zu rücken, heißt es in einer Pressemitteilung. „Gemeinsam können wir mehr erreichen“, sind sich die Bürgermeister der drei Kommunen, Sebastian Bubenzer, Markus Hennemann und Alexander Kreissl, einig.

Vor rund einem Jahr wurden die ersten Gespräche zur Gründung des neuen Ordnungsbehördenbezirks geführt, nachdem Pfungstadt signalisiert hatte, dass es aus dem bisherigen Bezirk mit Bickenbach und Alsbach-Hähnlein zum Jahresende 2019 aussteigen wolle.

Innerhalb von nur sechs Monaten wurde die Gründung auf die Beine gestellt. Unter der Federführung von Seeheim-Jugenheim sollen sechs Außendienstmitarbeiter sowie ein Dienstgruppenleiter in den Kommunen im Einsatz sein. Drei der Außendienstmitarbeiter bei der „Kommunalpolizei Nördliche Bergstraße“ werden von Alsbach-Hähnlein gestellt, zwei kommen aus Seeheim-Jugenheim sowie einer aus Bickenbach.

Ihren Sitz hat die „Kommunalpolizei Nördliche Bergstraße“ in Seeheim-Jugenheim, das organisatorisch auch die Leitung übernimmt. Zu den Aufgaben der Kommunalpolizisten zählen neben der Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs eine Vielzahl weiterer Arbeitsaufträge: Die Verkehrslenkung etwa bei einem Ampelausfall, die Schulwegsicherung oder die Überwachung von Baustellen, öffentlichen Grünanlagen oder Kinderspielplätzen gehören genauso dazu wie die Grünschnittkontrolle an öffentlichen Straßen, die Beteiligung bei Hausdurchsuchungen sowie die Überprüfung von Fahrzeugen, Personen und Grundstücken.

Im Ganzen ist es ein Anforderungskatalog mit 28 Positionen, der die Aufgaben der neuen Kommunalpolizei definiert. Für die drei Bürgermeister der Ordnungsbehörde, die elf Ortsteile mit rund 32 000 Einwohnern zusammenfasst, steht dabei im Vordergrund, mit vorbeugenden Maßnahmen das Sicherheitsgefühl zu stärken und für die Bürger präsenter zu sein.

Die Kommunalpolizei Nördliche Bergstraße ist im Verwaltungsgebäude am Georg-Kaiser-Platz 3 in Seeheim untergebracht. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 06.01.2020