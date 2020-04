Startschuss fällt am 20. April

Zwingenberg.Jetzt steht der Baubeginn fest: Am 20. April will die Stadt Zwingenberg mit dem Endausbau der Erschließungsanlagen – Straßen, Gehwege, Parkplätze, öffentliches Grün – im Neubaugebiet Steinfurter Falltor III beginnen (wir haben berichtet). Die Bauarbeiten werden voraussichtlich sechs bis acht Wochen andauern, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

In dieser Phase werden Baumstandorte hergestellt und die drei Straßen des Neubaugebietes mit der abschließenden Deckschicht versehen. Die Asphaltarbeiten soll in Abschnitten so durchgeführt werden, dass sich die Verkehrsbehinderungen in Form von Vollsperrungen in Grenzen halten, verspricht die Stadtverwaltung und spricht von maximal drei Tagen pro Abschnitt. „Die genaue Information in Bezug auf die jeweilige Verkehrssituation und Abfallentsorgung (Müllabfuhr) werden die betroffenen Anlieger von der ausführenden Baufirma rechtzeitig und aktuell erhalten“, heißt es in einer Pressemitteilung. In einer weiteren Phase – voraussichtlich in Oktober/November – wird dann die Bepflanzung der Baumstandorte und auch der übrigen Grüninseln an der Rodauer Straße ausgeführt. Die Stadt Zwingenberg bittet die betroffenen Anwohner um Verständnis wegen der Einschränkungen des Verkehrs und der unvermeidlichen Lärmbelästigung.

Bei weiteren Fragen und Anregungen können Ratsuchende sich an die folgenden Ansprechpartner wenden:

Herr Lehpaner, Firma Bratengeier, 0621/3216698-16 – 0163/8335943

Frau Morweiser, Firma Bratengeier, 0621/3216698-17 – 0170/4464906

Herr Wichmann, Ingenieurbüro Schweiger + Scholz, 06251/85512-25

Herr Eduard Reinhardt, Bauamt der Stadt Zwingenberg, 06251/7003-23 red

