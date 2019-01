Sternsinger überall herzlich willkommen

Zwingenberg.„Wir gehören zusammen“, das ist gleich in mehrfacher Hinsicht das Motto der Sternsinger: Sie gehören als Kinder mit Kindern weltweit zur einen Erde. Sie gehören als verschiedene Menschen mit vielen Talenten zusammen. Und sie gehören mit Gott zusammen, bei dem alle Menschen angenommen sind. Dies drückt das rote Armband aus, das die Sternsinger mit dem Segen C-M-B* tragen: „Christus mansionem benedicat“ – „Christus segne dieses Haus.“ An vier Tagen waren 35 Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Katholischen Pfarrei Mariae Himmelfahrt Zwingenberg in Zwingenberg, Rodau, Alsbach, Hähnlein, der Sandwiese und darüber hinaus zu Hausbesuchen und in Altenheimen, Kindertagesstätten und Rathäusern unterwegs, um Segen zu bringen. Für die Kinder war es spannend zu erleben, wie wohlwollend sie empfangen wurden und welch ein gutes Gefühl es ist, gleichzeitig Gutes zu tun für andere. Denn mit den gesammelten Spenden werde weltweit die vielen Projekte des Kindermissionswerkes gefördert. Der Dank der Organisatoren geht an die Erwachsenen, die das leckere Mittagessen kochten, und an alle in den besuchten Häusern, die den Sternsingern ihre Spenden anvertrauten. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.01.2019