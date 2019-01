Stiftung bezahlt Möbel fürs Gemeindehaus

Zwingenberg.Die Teilnehmer von gut und gerne 40 Konfirmanden-Jahrgängen haben auf ihnen gesessen, unter so manchen wurde Kaugummi geklebt, sie sind bei Seniorennachmittagen verkrümelt und bei Erntedankfesteintopfessen verschmiert (und wieder gesäubert) worden – sie, das sind die Stühle und Tische im Saal des Evangelischen Gemeindehauses, die jetzt in „Rente“ gegangen sind. Zumindest, was ihren kirchlichen Dienst angeht, den die Möbel seit der Errichtung des Gebäudes in den Siebzigerjahren manchmal ächzend, aber letztlich doch unermüdlich getan haben.

Am 2. Februar, Samstag, 13 bis 15 Uhr, suchen die 120 Stühle und 20 Tische nun neue Besitzer, sie werden an neue „Herrchen“ und „Frauchen“ gegen Spenden abgegeben. Jeder ist als Kaufinteressent willkommenen – und tut ein gutes Werk.

Der Erlös aus dem Verkauf kommt der Stiftung der Evangelischen Kirchengemeinde zugute, die die Anschaffung von neuem Mobiliar im Wert von 19 000 Euro finanziert hat. Die neuen Tische und Stühle für den großen Saal wurden vor wenigen Tagen geliefert. Zuvor räumten Kirchenvorsteherin Irene Domsel, Kirchenvorstandsvorsitzende Claudia Willbrand, Stiftungsvorsitzender Rainer Willbrand und Hausmeisterin Natalie Jarz die alten Möbel zur Seite. mik

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.01.2019