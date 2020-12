Stille Gebete in der Bergkirche

Zwingenberg.Mit Blick auf die Corona-bedingten Hygiene- und Kontaktregelungen bereitet sich auch die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg zurzeit auf das bevorstehende Weihnachtsfest vor. Pfarrer Christian Hilsberg schreibt:

„Weihnachten 2020. Das ist schon ein besonderes Jahr. Vieles kann und darf nicht sein. Wie feiert man das Fest der Geburt Jesu, ohne sich nahe zu kommen? Aus kirchengemeindlicher Sicht tut es sehr weh, dass wir nicht – wie gewohnt – Weihnachten in unserer Bergkirche feiern können.“ Obwohl die Gemeinde verschiedene Gottesdienstformate anbieten will, die „drinnen, draußen und online“ stattfinden, werde man es nicht schaffen, am Heiligen Abend vielen Menschen die gewohnte „Herberge“ in der Bergkirche anzubieten, „so wie wir es gerne würden“.

Der Kirchenvorstand habe sich nun überlegt, so Hilsberg weiter, „dass es schön wäre, wenn unsere Kirche möglichst an den Tagen nach dem Heiligabend offen wäre“. So will man den Menschen „persönliche Einkehr, ein stilles Gebet oder auch das Anzünden von Kerzen“ ermöglichen. Ehrenamtliche der Gemeinde-Gruppe „Offene Kirche“ werden dazu die Kirche öffnen, allerdings werden gegenwärtig noch mehr Menschen gesucht, die mithelfen, die Öffnungszeiten zu erweitern.

Terminplan im Internet

Um es möglichst einfach zu gestalten, hat die Evangelische Kirchengemeinde einen Link im Internet freigeschaltet, dort können Mitmacher sich verbindlich eintragen. Wer diesen Link erhalten möchte, der melde sich bei Pfarrer Christian Hilsberg per E-Mail: christian.hilsberg@ekhn.de.

Beim Dienst in der offenen Kirche sind folgende Aufgaben zu übernehmen: Handdesinfektion; darauf achten, dass sich Menschen in die bereitliegenden Listen eintragen; bei größeren Menschengruppen auf Abstände achten; sollten sich zu viele Menschen in der Kirche aufhalten, weitere Besucher draußen warten lassen und um Verständnis dafür bitten; benutzte Plätze desinfizieren. red

