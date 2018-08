Stimmwolf singt auf Schloss Alsbach

Anzeige

Das erste Konzert findet am 25. August ab 18 Uhr unter freiem Himmel – auch bei Regen – im Burghof des Alsbacher Schlosses statt. Das zweite Konzert ist auf den 2. September terminiert und beginnt um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche in Ober-Beerbach statt.

Eintrittskarten gibt es nicht nur an den Abendkassen, sondern zurzeit auch schon im Vorverkauf per Ticketsystem im Internet: www.ztix.de, unter der Telefonnummer 06257/9198474 oder auch per E-Mail an den Kontakt: Stimmwolf@tumblr.com. red

