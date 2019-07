Stimmwolf singt auf Schloss Alsbach

Alsbach.Unter dem Titel „Swing it!“ finden im Rahmen des Kultursommers Südhessen Sommerkonzerte des Vereins Stimmwolf unter der Leitung des Sängers und Musikpädagogen Wolfgang Vetter statt. Zunächst am 24. August, Samstag, ab 19 Uhr auf dem Alsbacher Schloss und dann 31. August, Samstag, ab 19 Uhr in der Kirche Ober-Beerbach.

Das Programm der Dreißiger- und Vierzigerjahre umfasst Hits wie „In the Mood“, „Route 66“, „Summertime“, „Over the Rainbow“ „When you wish upon a star“, „I dont want to set the world on fire“ und viele weitere Titel, allesamt neu arrangiert für Band, Gesangsensembles oder Chor. Es spielen Ina Burger (Kontrabass), Benjamin Koloch (Gitarre), Rüdiger Orthmann (Violine) Susanne Reinhardt (Viola), Kirsten Kunze (Cello) und Wolfgang Vetter (Klavier und Gesang), der Projektchor von Stimmwolf und der Workshopchor „Swing it“

Karten gibt jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn an der Abendkasse. Informationen oder Reservierungen per E-Mail: stimmwolf@gmail.com, per Telefon: 06257/9198474 oder im Internet: stimmwolf.tumblr.com. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.07.2019