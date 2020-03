Stippvisite im „Globe Theater“

Zwingenberg.Der Zwingenberger Verein Partnerschaft Tetbury, der sich um die Städtefreundschaft mit der gleichnamigen Kommune in England kümmert, plant erneut eine Reise nach Großbritannien. Vom 6. bis zum 13. Oktober sollen neben Zwingenbergs Schwesterstadt unter anderem auch London, Oxford, Blenheim Palace oder Brügge Ziele der Reise sein, die zurzeit von Sabine Sabinarz, Christiane Pieler, Bodo Keil und Jürgen Weber vorbereitet wird.

Wie Vereinsvorsitzender Holger Habich mitteilt, soll zu den Höhepunkten der Reise auch der Besuch einer Vorstellung des berühmten Londoner „Globe Theatre“ gehören. In Tetbury wolle man sich zwei Tage aufhalten. Im Laufe dieses Monats soll ein detailliertes Programm vorliegen, anschließend erfolgt die offizielle Ausschreibung und es besteht die Möglichkeit, sich für die Reise anzumelden.

Die Einladung richtet sich ausdrücklich nicht nur an Mitglieder der Vereins Partnerschaft Tetbury, sondern an alle Englandfreunde und solche, die es noch werden wollen. Bewusst wurde der Reisetermin in die erste Woche der hessischen Herbstferien gelegt, um auch Familien mit schulpflichtigen Kindern die Teilnahme zu ermöglichen. „Der Vorstand hofft auf rege Beteiligung und wir freuen uns schon heute auf eine erlebnisreiche Tour mit Ihnen“, heißt es abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.03.2020