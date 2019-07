Straßen wegen Flohmarkt gesperrt

Zwingenberg.Die Stadtverwaltung Zwingenberg weist darauf hin, dass im Rahmen des städtischen Flohmarkts, der am Samstag, 20. Juli, veranstaltet wird, in einigen Straßen eine Einbahnregelung bzw. eine Straßensperrung angeordnet wird. Die von der Regelung betroffenen Anwohner werden gebeten, diese Anordnung zu beachten bzw. zu befolgen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Ab Freitag, 19. Juli, 20 Uhr, bis Samstag, 20. Juli, 16 Uhr, sind Obertor (Altstadtbereich), Marktplatz, Obergasse, Am großen Berg, Untergasse sowie die Parkplätze in der Neugasse wegen des Flohmarktes für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Für Samstag, 20. Juli, wird für folgende Straßen außerdem eine Einbahnstraßenregelung angeordnet:

Die Wiesenpromenade ist an diesem Tag nur von der B3 (Pass) in Richtung Melibokusstraße / Melibokusparkplatz zu befahren.

Die Melibokusstraße ist von Richtung Wiesenpromenade nur in Richtung Süden zur Wiesenstraße zu befahren.

Die Wiesenstraße führt vom Melibokusparkplatz/Melibokusstraße als Einbahnstraße zurück zur B3 (Heidelberger Straße/Pass). red

