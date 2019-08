Straßensperrung für den Kerweumzug

Zwingenberg.Am 18. August, Sonntag, führt in der Zeit von 14 bis 15.30 Uhr der Kerweumzug durch Zwingenberg. Die Stadtverwaltung weist deshalb darauf hin, dass folgende Straßen – mit Ausnahme der Bundesstraße 3 und der Landesstraße 3100 (Alsbacher Straße), die nur zeitweise gesperrt werden – von 13 bis 16 Uhr für jeglichen Kraftfahrzeugverkehr gesperrt sind:

Wiesenpromenade-West (Aufstellung des Zuges), Bleichstraße, Ahornstraße, Walter-Möller-Straße, Darmstädter Straße (B 3), Annastraße, Friedrichstraße, Alsbacher Straße (L 3100), Darmstädter Straße (B3), Pass (B 3), Wiesenstraße, Melibokusstraße, Passwiese (Auflösung des Zuges). Die genannten B 3- und L 3100-Abschnitte werden während des Umzugs in der Zeit von circa 14.30 bis 15.30 Uhr gesperrt sein.

Die Sperrung betrifft nicht nur den fließenden, sondern auch den ruhenden Verkehr, also parkende Autos, schreibt die Stadtverwaltung. Die Betroffenen Anwohner werden gebeten, sich um Ausweichmöglichkeiten für ihre Fahrzeuge zu bemühen, so dass der Zug in allen Straßen ungehindert fahren kann. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 02.08.2019