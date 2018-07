Anzeige

ZWINGENBERG.„Schlichten ist besser als richten“, lautet das Motto: Für kleinere Strafsachen und Streitigkeiten des täglichen Lebens gibt es das Schiedsamt in jeder hessischen Stadt oder Gemeinde. Die ehrenamtlichen Schiedsmänner und -frauen versuchen zum Beispiel, bei Nachbarschafts-Streitigkeiten mit den Beteiligten eine außergerichtliche Einigung zu finden.

Wie die Stadt Zwingenberg mitteilt, endet die Amtszeit der derzeitigen Schiedsfrau für den Schiedsamtsbezirk Zwingenberg im November dieses Jahres. Deshalb wird eine neue Schiedsfrau beziehungsweise ein Schiedsmann gesucht. Der Direktor des Amtsgerichts Bensheim hat schriftlich gebeten, eine Kandidatin oder einen Kandidaten zur Ernennung vorzuschlagen.

Sozialen Frieden herstellen

Zu den Aufgaben von Schiedspersonen gehört es, insbesondere in allen bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten sowie in Strafdelikten, bei denen das öffentliche Interesse der Staatsanwaltschaft an der Strafverfolgung fehlt, zwischen den streitenden Parteien zu schlichten und somit eine Auseinandersetzung zu verhindern und den sozialen Frieden wieder herzustellen.