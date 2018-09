Stress in Beruf und Familie bewältigen

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Workshop mit dem Titel „Dem Stress auf die Spur kommen – oder wie Sie Ihren Herausforderungen in Beruf und Familie gesundheitsförderlich begegnen“ (Kursnummer: FE 013) hin. Kursleiterin Heike Claassen (Diplom-Sozialpädagogin und Familientherapeutin) wendet sich mit diesem Angebot an Erwachsene; das Seminar findet am 10. November, Samstag, von 9 bis 17 Uhr in den Räumen der Kleinkindbetreuung „Zwingenberger Zwerge“ (Annastraße 9) statt. Die Teilnahme kostet 75 Euro. Zum Inhalt heißt es:

„Im Seminar lernen die Teilnehmer die Stressampel kennen und machen Erfahrung mit dem Begriff Resilienz. Die Teilnehmer setzen sich mit äußeren, belastenden Bedingungen und Situationen auseinander, welche bei ihnen Stress erzeugen und machen sich gemeinsam auf die Suche nach ihren persönlichen Stressverstärkern. Unter Beteiligung der Gruppe werden Ideen zur Bewältigung belastender Situationen erarbeitet, Ziel ist eine förderliche, entlastende Haltung. Den Abschluss bildet das Einbinden der neuen Einstellung in den Alltag der Kursteilnehmer.“

Anmeldungen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.09.2018