Superhelden-Kurs für Kinder

Zwingenberg.Ab Freitag, 8. Februar, 15.30 Uhr bis 16.45 Uhr, können Kinder von sechs bis acht Jahren im Alten Amtsgericht (Obertor 1) in Zwingenberg einiges über Mimik und Gestik erfahren. Unter der Leitung von Daniela Preissing können die Teilnehmer in ihrem Kurs „Mimik und Gestik, die neuen Superhelden?!“ (Kursnummer: FK 050) sich in andere Menschen und Tiere hineinversetzen und erarbeiten ein kleines Theaterstück. Rutschsocken und Getränke sollen mitgebracht werden.

Weitere Termine sind immer freitags bis zum 5. April. Veranstaltungsort ist das alte Amtsgericht in Zwingenberg (Obertor 1). Die Kursgebühr beträgt zehn Euro und die Materialkosten betragen 69 Euro.

Anmeldungen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. seb

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.02.2019