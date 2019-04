SurTec bietet spannende Einblicke

Zwingenberg.SurTec, globaler Anbieter von Spezialchemikalien für die Oberflächentechnik mit Sitz in Zwingenberg, hat kürzlich im Rahmen eines Berufsorientierungsprojekts 17 Mädchen im Alter zwischen elf und 14 Jahren zu Gast. Die Teilnehmerinnen erhielten spannende Einblicke in das Berufsfeld der Oberflächenbeschichterin.

Bereits seit 2001 lädt SurTec junge Frauen dazu ein, Einblicke in den Berufsalltag der Oberflächenbeschichterin zu erhalten. Mit anschaulichen Experimenten, zum Beispiel der Passivierung von Schrauben in unterschiedlichen Farben oder der Reinigung von Münzen mit Hilfe von Ultraschall, wurde den Teilnehmerinnen die Welt der Chemie näher gebracht. Eine Führung durch Labor- und Produktionseinrichtungen der SurTec Deutschland GmbH ermöglichte Einblicke in die unterschiedlichen Abteilungen.

Auszubildende der SurTec stellten ihre Ausbildungsinhalte vor und beantworteten Fragen der Teilnehmerinnen.

Insgesamt erfreute sich die Veranstaltung großen Zuspruchs und einer guten Bewertung durch die Teilnehmerinnen, nämlich im Durchschnitt eine 1,3 (Schulnotensystem). Ein Drittel der Mädchen sagte, sie könnten sich vorstellen, später in diesem Bereich zu arbeiten. „Auch in diesem Jahr war Berufsorientierungsprojekt wieder ein voller Erfolg“, sagte Dieter Aichert, Geschäftsführer der SurTec Deutschland GmbH. „Den Kindern stehen heute alle Türen offen. Ob Mädchen oder Junge, das spielt bei der Berufswahl keine Rolle“, so Aichert weiter, der selbst Vater von zwei Kindern ist. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.04.2019