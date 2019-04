SV Eintracht als starke Gemeinschaft

Zwingenberg.Die Rahmenbedingungen sind perfekt, die Stimmung ist gut und der SV Eintracht Zwingenberg ist auf seiner neuen Sportanlage nicht nur angekommen, sondern sehr zufrieden. „Sie gehört zu den schönsten Sportstätten im Kreis Bergstraße“, so Eintracht-Präsident Gustav F. Brücher.

Auch sportlich sind die Weichen auf Erfolg gestellt, denn „Luft nach oben“ ist noch, wie Bürgermeister Holger Habich am Freitag in der Jahreshauptversammlung feststellte.

Nach Trainerwechsel Gas gegeben

Die Zwingenberger Fußballer haben eine durchaus schwierige Saison hinter sich. Erst seit Februar 2018 können sie wieder auf eigenem Platz „echte“ Heimspiele austragen und nach dem Trainerwechsel in der Vorrunde wurde richtig Gas gegeben. Vom 12. Platz kämpfte sich die Mannschaft zunächst mit Interimstrainer Timo Prim und dann mit dem neuen Coach David Vorreiter immerhin auf den achten Platz der C-Liga-Tabelle.

Entsprechend positiv fielen in der gut besuchten Versammlung auch die Berichte aus, wobei die Ausführungen von Eintracht-Chef Brücher durchaus präsidialen Charakter hatten. Die Informationen zu den Finanzen und den sportlichen Leistungen überließ er den Vorstandsmitgliedern und Sprechern, er hatte sich dem Grundsätzlichen und dem Selbstverständnis des Vereins gewidmet. In einer Zeit der individuellen Freizeitgestaltung, der grenzenlosen Mobilität und dem Drang nach Selbstverwirklichung müsse man sich die Frage stellen, warum Menschen sich in einem Sportverein schinden und dafür noch Beitrag bezahlen. Doch neben der sportlichen Betätigung biete der Verein auch soziale Bindungen und Kontakte.

Er bezeichnete den Verein als eine starke Gemeinschaft, in der sich jeder mit seinen Eigenheiten, Stärken und Schwächen einbringen und wohlfühlen könne. Das unterscheide den Verein auch vom Fitness-Studio, dem es egal sei, ob man sein Training absolviere oder nicht. In einer Fußballmannschaft sei das undenkbar. „Zusammenhalt, Verlässlichkeit, Durchhaltewillen, Aufopferungsbereitschaft, Rücksicht und nicht zuletzt die Fähigkeit, mit Anstand verlieren zu können, sind zentrale Bestandteile dessen, was wir den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen vermitteln und vorleben möchten“, so der Eintracht-Präsident. Allerdings weiß Brücher auch um die gesellschaftlichen Veränderungen, die sich auf kleine Vereine, wie die Eintracht, die nur eine Sportart anbietet, auswirken.

Brücher selbst ist dafür das beste Beispiel, hat er doch mit über 70 Jahren von 2010 bis 2018 die Bambinis trainiert. Stolz zeigt er sich in diesem Zusammenhang über die Jugendtrainer des Vereins, die zum großen Teil aus den Reihen der ersten und zweiten Mannschaft kommen.

Dank der wachsenden Zahl an Kindern hat der Verein bei den Mitgliederzahlen wieder die 300er-Marke geknackt.

Seit 40 Jahren im Verein

Ziel des Präsidenten war und ist ein finanziell und strukturell gut aufgestellter Verein. Da es ihm – angelehnt an ein Goethe-Zitat – aber nicht genug ist, es zu wollen, sondern er es auch tun will, gab er am Freitag im Vorfeld der anstehenden Vorstandswahlen im kommenden Jahr seine Bereitschaft zur erneuten Präsidentschaftskandidatur bekannt. Dazu hätten ihn die Präsidiumskollegen ermuntert.

Diese Bereitschaft wertete auch Kreisfußballwart Reiner Held als „gutes Zeichen“. Mit einer besonderen Ehrung, die eigentlich nur bei Vereinsjubiläen vorgenommen werden, würdigte Held das Engagement des seit 40 Jahren dem Verein angehörenden Präsidenten. Zwar wurde die langjährige Mitgliedschaft am gleichen Abend auch mit Urkunde, Ehrennadel und Weinpräsent vom Verein gewürdigt, aber seitens des Verbandes habe Brücher bisher niemals eine Ehrung bekommen.

Mit dem Ehrenbrief des Hessischen Fußballverbandes wurde das am Freitagabend nachgeholt, da es bis zum 75-jährigen Bestehen des Vereins 2023 noch etwas dauert. Gewürdigt wurde von Held nicht nur das Engagement Brüchers in der Nachwuchsarbeit und seine Bereitschaft auch als „Ü80“ weiter Verantwortung zu übernehmen. Er blickte auch auf seine langjährige Führungsleistung im Verein zurück. Von 1980 bis 1984 war er Vorsitzender, von 1984 bis 1996 Ehrenvorsitzender, von 1996 bis 2008 Präsident, von 2008 bis 2010 Ehrenpräsident und seit 2010 wieder Präsident.

Respekt und Dank für die geleistete Arbeit äußerten für die Kommunalpolitik auch Wolfgang Dams und Bürgermeister Habich. Dams, der in Vertretung für Stadtverordnetenvorsteherin Birgit Heitland die Unterstützung der politischen Gremien zusagte. In Erinnerung an die Einweihung der neuen Sportstätte verwies er auf den Unterschied zwischen den alten Ascheplätzen, auf denen er als Jugendlicher selbst noch gespielt habe und der heutigen Anlage. Erfreut zeigte sich Bürgermeister Habich über den Aufschwung bei der Vereinsjugend und würdigte die Ausführungen des Präsidenten besonders bezüglich des ehrenamtlichen Engagements.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.04.2019