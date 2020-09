SV Eintracht zieht Bilanz und wählt

Zwingenberg.Der Sportverein Eintracht lädt seine Mitglieder für den 25. September, Freitag, ab 19.30 Uhr zur Jahreshauptversammlung ein. Wie Schriftführer Marcus Becker in seiner Einladung schreibt, findet die Sitzung wegen der Coronavirus-Pandemie beziehungsweiser der entsprechenden Abstands- und Hygieneregelungen nicht im Vereinsheim am Sportplatz, sondern in der Melibokushalle statt. Die Teilnehmer müssen eine Mund-Nasen-Maske mit sich führen.

Neben den Berichten aus dem Präsidium (Präsident, Schatzmeister) stehen Ehrungen, der Bericht der sportlichen Leitung (Senioren/Alte Herren/Jugend) sowie Neuwahlen im Mittelpunkt der Tagesordnung. Anträge, die bei der Jahreshauptversammlung behandelt werden sollen, müssen bis spätestens am 10. September schriftlich beim Präsidenten Gustav Brücher (Ernst-Ludwig-Promenade 15, 64625 Bensheim) eingegangen sein. red

