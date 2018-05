Synagogen als virtuelle Rekonstruktionen

Anzeige

Etliche Beispiele solcher virtueller Rekonstruktionen, aber auch deren Probleme, wird Dr. Grellert in seinem etwa einstündigen Filmvortrag vorstellen.“

An den Vortrag schließt sich die öffentliche Mitgliederversammlung an, bei der die Rechenschaftsberichte des Vorsitzenden und des Kassenverwalters sowie die entsprechende Aussprache darüber im Mittelpunkt stehen. Anträge sowie Vorschläge, die bei der Sitzung erörtert werden sollen, müssen bis spätestens am 4. Juni, Montag, beim Vorstand vorliegen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.05.2018