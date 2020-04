Szenen-Wechsel bietet erstmals Online-Kurse

Seeheim-Jugenheim.Seit Mitte März finden im Frauen- und Familienzentrum Szenen-Wechsel in Seeheim-Jugenheim wegen der Infektionsgefahr mit dem Coronavirus keine Veranstaltungen mehr statt. Nun geht der Verein neue Wege und bietet die ersten Kurse in digitaler Form an, heißt es in einer Pressemitteilung. Gestartet wird am 29. April, Mittwoch, 19 Uhr, einem Selbstheilungstraining. In dem vierteiligen Kurs wird eine Methode zur ganzheitlichen Resilienzstärkung und Förderung der Selbstheilung erlernt. Das Programm soll den Teilnehmern ein Instrumentarium an die Hand geben, um sich selbst zu stärken und krankheits-, trauma- und stressbedingte Belastungen zu lösen.

Das zweite Online-Angebot ist ein interaktiver Vortrag zur Vorstellung des Programms „Fels & Wasser“, der auf den 30. April, Donnerstag, 20 Uhr, terminiert ist. Das Programm ist für Kinder und Jugendliche gedacht, soll Hänseleien, Streitereien und Mobbing entgegenwirken und ist vor allem auf Spiel, Spaß und Bewegung ausgerichtet. An diesem Abend wird vorgestellt, wie sich die soziale Kompetenz durch einfache Übungen stärken lässt. Einige Übungen können direkt ausprobiert werden.

Weitere Infos zu den Kursen und Anmeldemöglichkeiten gibt es auf der Webseite von Szenen-Wechsel. Der Zugang zum Online-Kurs erfolgt über die Videokonferenz-Lösung „Zoom“. Weitere Angebote in digitaler Form sollen folgen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.04.2020