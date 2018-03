Anzeige

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Kurs mit dem Titel „Tablet-Computer für Fortgeschrittene“ (Kursnummer: FE 004) hin, der an zwei Montagen – am 9. und 16. April – jeweils von 9.30 bis 11.45 Uhr im Vereinsraum des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) stattfindet.

Kursleiterin Alexandra Becker wendet sich mit diesem Angebot an Erwachsene, insbesondere an die „Generation 60plus“.

In der Kursbeschreibung heißt es: „Im Fortgeschrittenenkurs lernen die Teilnehmer ihren Tablet-Computer nach ihren Bedürfnissen einzurichten. Die Datensicherung steht ebenso im Blickpunkt wie das Übertragen und Teilen von Fotos in Fotodatenbanken sowie das Bearbeiten von Fotos und das Erstellen von Bildercollagen. Das Tablet als E-Book oder Abspielgerät für den Fernseher spielt ebenso eine Rolle wie das Erstellen von Playlists mit der Lieblingsmusik oder das Importieren der CD-Sammlung. Seminarvoraussetzung sind die bereits erfolgte Teilnahme am Einsteigerkurs oder entsprechende Kenntnisse.“