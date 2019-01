Tabletten als Giftköder ausgelegt?

Seeheim-Jugenheim.Ein Hund musste in eine Tierklinik eingeliefert werden, nachdem er in einem Waldgebiet bei Seeheim vermutlich Tabletten gefressen hatte und Vergiftungserscheinungen zeigte.

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, verständigten die Hundehalter am frühen Mittwochabend die Polizei und teilten mit, dass sie am Dienstag gegen 14.30 Uhr mit ihrem Vierbeiner im Bereich der Eberstädter Schneise in Richtung Röderhof unterwegs waren. Hier habe der Hund vermutlich Tabletten gegessen, die im Wald lagen. Zu Hause zeigte das Tier dann Vergiftungserscheinungen und musste tierärztlich betreut werden. Der Hund ist aber mittlerweile wieder wohlauf. Um was für ein Mittel es sich gehandelt hat und ob es dort extra ausgelegt wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Hundehalter werden um Vorsicht gebeten. Ähnliche Vorkommnissen sollten der Polizei gemeldet werden (Telefon: 06157/9509-0). ots

