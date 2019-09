Tag der offenen Tür bei FFW und DRK

Zwingenberg.Die Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg und das örtliche Deutsche Rote Kreuz laden für den 15. September, Sonntag, zu einer Neuauflage ihres gemeinsamen Tages der offenen Tür ein. Die Traditionsveranstaltung findet ab 11 Uhr am und im Gerätehaus der Brandschützer am Gießer Weg 12 statt und beginnt mit einem Frühschoppen.

Tradition: Schweinebraten

Ab 12 Uhr stehen dann der beliebte Schweinebraten sowie Rotkraut und Knödel auf der Speisenkarte; um 12 Uhr beginnt auch das musikalische Programm, das die Kapelle der Freiwilligen Feuerwehr gestaltet. Die Florianszwerge – also die Kinderfeuerwehr – zeigen dann ab 14 Uhr im Rahmen einer Übung, was sie in Sachen Brandschutz schon gelernt haben.

Am Nachmittag gibt’s Kaffee und Kuchen, ganztags werden Kinderbelustigung und eine Fahrzeugausstellung geboten. red

