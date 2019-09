Tag der offenen Tür beim Tennisclub

Zwingenberg.Der Tennisclub Zwingenberg (TCZ) weist auf seinen Tag der offenen Tür hin, den er am 8. September, Sonntag, ab 15 Uhr veranstaltet. Wie Vorsitzender Ralph Johann mitteilt, öffnen sich an dem genannten Termin auf der clubeigenen Tennisanlage am Gießer Weg 14 nicht nur die Türen der Clubgastronomie, sondern auch die Tennisplätze. In der Einladung heißt es:

„Lust auf Tennis? Wir laden ein! Wir begrüßen Sie an diesem Tag auf unserer schönen Tennisanlage und laden zum Verweilen, Informieren und Spielen ein. Lernen Sie Trainer und Vereinsmitglieder bei einem kühlen Getränk kennen und nutzen Sie die Gelegenheit, um ein paar Bälle mit unserem Trainer übers Netz zu schlagen.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 02.09.2019