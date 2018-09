Tag der offenen Tür von FFW und DRK

Zwingenberg.Feuerwehr und Rotes Kreuz laden für den morgigen Sonntag, 16. September, zum gemeinsamen Tag der offenen Tür ein. Ort der Veranstaltung ist das Gerätehaus am Gießer Weg in Zwingenberg, der Startschuss wird um 11 Uhr mit einem Frühschoppen gegeben. Ab 12 Uhr serviert man mit Schweinebraten, Rotkraut und Knödeln einen äußerst beliebten Klassiker und die Kapelle der Freiwilligen Feuerwehr spielt auf. Nachmittags gibt’s Kaffee und Kuchen. Zum Programm gehört ab 14 Uhr eine Übung der „Florianszwerge“; die Jugendfeuerwehr sorgt für Spiele und Kinderbelustigung. Vor allem für die Kinder spannend ist die Fahrzeugausstellung: Auf dem Hof vor dem Gerätehaus, dessen Fahrzeughalle mit Biertischen bestückt sein wird und die so auch bei Regenwetter den Festbetrieb ermöglicht, stehen die Einsatzfahrzeuge. red

