Talk am Hof zum Thema „Endlich 18“

Rodau.Die Sonnenkinder – die Elterninitiative Handicap e.V. – setzen in Kooperation mit der Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie die im April begonnene Reihe „Talk am Hof“ fort. Veranstaltungsort ist der Begegnungshof der Sonnenkinder im Zwingenberger Stadtteil Rodau (Hauptstraße 42).

Der nächste „Talk am Hof“ findet am 8. November, Donnerstag, ab 19.30 statt. Das Thema lautet dann: „Endlich 18 – und jetzt?“ Hans-Georg Küper von der Stabsstelle Sozialrechtfragen und Einzelfallhilfe der Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie erklärt die Unterschiede zwischen Sorgerecht und gesetzlicher Betreuung und gibt Informationen zur Grundsicherung: Was kann man entscheiden, wenn man erwachsen ist und wer kann bei wichtigen Fragen helfen? Anmeldungen per E-Mail: info@sonnenkinder-bergstrasse.de. red

