Anzeige

Zwingenberg.Freunde der englischsprachigen Literatur treffen sich am 24. April, Dienstag, ab 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Zwingenberg zum nächsten „English Talk“ des Partnerschaftsvereins Tetbury. Besprochen wird „Tuesdays with Morrie“ von Mitch Albom. Die Teilnehmer sollten den Kurzroman bis dahin gelesen haben. Das Taschenbuch ist im örtlichen Buchhandel zu erwerben.

Der US-amerikanische Autor wurde am 23. Mai 1958 in Tonton, New Jersey, geboren. Der vielseitige Autor ist Sportjournalist, Radiomoderator, Fernsehkommentator und Mitglied einer Rockband, die nur aus Autoren besteht.

Die Stadtbücherei am Marktplatz 1 in Zwingenberg ist telefonisch (06251/788292) zu den folgenden Öffnungszeiten erreichbar: Dienstag von 15 bis 19 Uhr, Mittwoch von 10 bis 12 Uhr, Donnerstag von 15 bis 19 Uhr, Freitag von 10 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr sowie an jedem ersten Samstag des Monats von 10 bis 12 Uhr. E-Mail: buecherei@zwingenberg.de. Fragen zu Literatur und den Treffen beantwortet die Leiterin des Book-Club, Christel Dasbach, E-Mail: christel.dasbach@dsa-gmbh.de. red