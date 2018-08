„Tanz-Folk“ sucht Mitstreiter

Zwingenberg.Für alle Menschen, die Freude am Tanzen, an Musik und an Geselligkeit haben, bietet der Verein „Tanz-Folk“ Zwingenberg die Gelegenheit, um internationale Tänze zu tanzen. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Tänze aus Israel, Griechenland, Russland und Amerika. Bekannte Musik wie Sirtaki, Tarantella oder Hawa nagila, aber auch neue Melodien regen zum ausgelassenen Tanzen in lustiger Runde an, heißt es in einer Pressemitteilung, mit der die Akteure neue Mitstreiter suchen. Auf dem Programm stehen Kreis- und Linientänze, die meist ohne Partner getanzt werden können.

Die beschwingten Tänze fordern mit den Bewegungen den Körper und das Gehirn. Schrittfolgen erlernen, Bewegungen vorausplanen, Gleichgewicht trainieren, dabei aktiv vom Alltag abschalten, aber hauptsächlich mit viel Spaß am Tanzen, das sind die Ziele der wöchentlichen Zusammenkünfte. Entstanden ist die Gruppe aus einem Volkshochschulkurs. 1999 gründete man einen eigenständigen Verein, um in eigener Regie und unabhängig von den Semesterzeiten der Volkshochschule ganzjährig (bis auf die Schulferien) tanzen zu können.

Der Verein hat ziemlich konstant um die 25 Mitglieder und versteht sich nicht als Vorführgruppe. Zu den jährlichen Aktivitäten gehören ein Gartenfest im Sommer, Weihnachts- und Faschingstanzen und gelegentlich Geburtstagsfeiern. Im nächsten Jahr wird der Verein 20 Jahre alt.

Getanzt wird an jedem Dienstag von 20 bis 21.45 Uhr im großen Saal des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg. Interessierte sind willkommen. Bequeme Kleidung und Schuhe werden empfohlen. Weitere Informationen sind unter der Telefon-Nummer 06251/787185 zu erfragen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.08.2018