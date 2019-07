Team Bensheim trägt Großteil der Kosten

Zwingenberg/Bensheim.„Wir machen weiter und planen zusätzliche Typisierungsaktionen für Lara“, verrät Jürgen Pfliegensdörfer vom Team Bensheim der Tour der Hoffnung: „Wir denken nicht ans Aufhören.“

Der Verein, der seit Jahren zugunsten krebskranker Kinder in die Pedale tritt und für die jungen Patienten Spenden sammelt, hatte für die Veranstaltung der DKMS am Sonntag im Zwingenberger Feuerwehrhaus die komplette Werbung übernommen und dank eines engmaschigen Netzwerkes in der Tageszeitung, den sozialen Medien, in Firmen und mit Flugblättern wie berichtet fast 1500 potenzielle Spender für das an Blutkrebs erkrankte zweijährige Mädchen aus Auerbach motivieren können. Derzeit ist das Team Bensheim dabei, einen Termin mit der Darmstädter Polizei zu vereinbaren. Auch dort wird die DKMS aller Voraussicht nach in allernächster Zeit zu einer Typisierung aufrufen.

Bereits am kommenden Wochenende findet in enger Kooperation mit „Geben für Leben“ im Kleinwalsertal im Vorarlberg die zweite Typisierungsaktion für Lara statt. Nach Bozen in Italien bestehen ebenfalls enge Kontakte zu der Gruppe „Peter Pan“, zu der sich Eltern von krebskranken Kindern zusammengeschlossen haben. Sie wollen eine Typisierung in Kalabrien in die Wege leiten. Hintergrund: Der Großvater von Lara Infuso kommt aus der süditalienischen Region.

Und mit einer weiteren erfreulichen Nachricht kann das Team Bensheim der Tour der Hoffnung zwei Tage nach der Typisierung in Zwingenberg aufwarten: Laut einstimmigem Vorstandsbeschluss übernimmt der Verein für die DKMS die komplette Restfinanzierung der Aktion, abzüglich der eingegangenen Spenden von 16 370 Euro und den eingegangenen Geldern auf dem Spendenkonto für Lara.

Bei einer einzelnen Typisierung für die Übertragung von Stammzellen entstehen der DKMS Kosten in Höhe von 35 Euro. Die Registrierung selbst ist indes für alle Spendenwilligen kostenlos. Mit Geldspenden werden also nicht nur weitere Aktionen ermöglicht, sondern erhalten Patienten weltweit zudem Zugang zu Therapien. Gleichzeitig wird so die Forschung für die bestmögliche Behandlung von Blutkrebspatienten gefördert und ermöglicht. gs

